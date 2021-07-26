شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 3 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، إلى اللجان النوعية لدراستها فى ضوء تأكيد اللجنة التشريعية فى تقريرها بعدم وجود أى مخالفة فى تلك الاتفاقيات للدستور والقانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان، وتشمل الاتفاقيات ما يلى:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/ 2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الشئؤن الاقتصادية ومكتب لجنة الشئؤن الافريقية.

2-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/ 2021، وتم أحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئؤن الاقتصادية ومكاتب لجان التضامن والادارة المحلية والصناعة.

3-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021 وتم احالته الى لجنة مشترمة من لجنة التضامن ومكتب لجنة الشئؤن التشريعية والصناعة