شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ألف إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إندونيسيا اليوم 28 ألفًا و228 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و194 ألفًا و733 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية أنه تم تسجيل 1487 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 83 ألفًا و279 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى مليونين و549 ألفًا و692 شخصًا، فيما لا تزال هناك 560 ألفًا و275 حالة نشطة.

يذكر أن إندونيسيا سجلت حتى الآن أكبر عدد حالات (كوفيد-19) والوفيات الناجمة عنه في جنوب شرق آسيا.