شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة لغات "متنقلة " لتعليم المهاجرين الإسبانية في جزر الكناري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع اجتهاد سلطات جزر الكناري الإسبانية لاستيعاب الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين الذين يصلون شواطئها بلا وثائق، حوَل أحد سكان الجزر مرأب منزله إلى ما يشبه مدرسة لتعليم القادمين الجدد اللغة الإسبانية.

واستلهم الإسباني تيتو مارتن، المقيم في لاس بالماس دي جران كناريا، فكرة مدرسة اللغات المتنقلة بعد أن أدرك أنه ليس هناك موارد كافية للعدد المتنامي من المهاجرين الذين يصلون المنطقة.

وقال مارتن "فكرت في أن الوقت حان للتوقف عن مجرد الموافقة على ما تورده الأخبار والتعليقات حول الوضع (بالنسبة للمهاجرين) وقررت أن أتخذ إجراء".

وفي مرأب مارتن، يجلس مجموعة من الشباب على مقاعد خشبية ويجتهدون في كتابة الأبجدية الإسبانية ونطق حروفها.