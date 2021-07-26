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الدنمارك تقرر التطعيم جرعة ثالثة من لقاحات كورونا

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الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يحصل الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد مرض "كوفيد 19-" بلقاحين مختلفين في الدنمارك، على جرعة ثالثة.

وقالت وزارة الصحة الدنماركية لمحطة "دي آر" الإذاعية، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم سوف يحصلون على جرعة ثالثة بعد الانتهاء من حملة التطعيم الوطنية.

ويرجع السبب وراء ذلك، بحسب محطة "دي آر"، إلى أن العديد من الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينجن، لا تعترف بالتطعيم بلقاحين مختلفين، كتحصين كامل عند دخول البلاد.

وقد يتسبب ذلك في مشاكل في إجراءات السفر لما يقرب من 150 ألف مواطن دنماركي تلقوا لقاحين مختلفين ضد مرض "كوفيد 19-"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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