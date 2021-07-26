الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان

25 يوليو , 2021 قال الرئيس التونسي اليوم الأحد إنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وأضاف الرئيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.

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