البرهان يبدد "شائعات إخوانية" عن علاقة الجيش و"الدعم السريع"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حداً لشائعات إخوانية حول خلافات بين الجيش وقوات التدخل السريع.

وقال البرهان إنه لن يسمح لأي جهة تعمل لزعزعة الثقة بين القوات الأمنية المختلفة بالبلاد.

وكان البرهان وهو القائد العام للقوات المسلحة، يتحدث أثناء تلقيه تهاني عيد الأضحى من نائبه في مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وضباط وضباط صف من قوات الدعم السريع وعدد من القيادات العسكرية.

وأكد البرهان، بحسب بيان صحفي من الناطق الرسمي للقوات المسلحة، أن القوات الأمنية في البلاد ستمضي قدما كقوة واحدة للحفاظ على أمن وسلامة السودان.

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة أن "وحدة البلاد وأمنها واستقرارها تكمن في العمل سويا كقوة واحدة"، مؤكداً قوتنا في وحدتنا".

وحيا البرهان وفق البيان الصحفي، "شهداء الواجب وهم يقدمون أنفسهم فداء للوطن و استقراره".

وشهدت الفترة القليلة الماضية شائعات بثتها أبواق إخوانية زاعمة وجود خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، ولطالما دحضت القيادة السودانية هذه الشائعات.