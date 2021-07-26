مصدر يكشف لـ"الخليج 365" الحالة الصحية للمشير طنطاوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مصدر مصري مقرب من وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي أن صحته مستقرة، نافياً ما تردد من شائعات حول وفاته.

وقال اللواء سمير فرج، الرئيس الأسبق للشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن "الحالة الصحية للمشير طنطاوي (85 عاما) طيبة ومستقرة، ولا صحة لأي شائعات حولها".



وليست المرة الأولى التي تتردد فيها شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة طنطاوي، والتي نفاها مقربون منه، مؤكدين أن حالته الصحية مستقرة.

في هذه الأثناء، أفاد مصدر مقرب من العائلة بأن الأخيرة تنزعج من مثل هذه الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر.

وكانت تدوينة نشرها النائب المصري مصطفى بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دفعت البعض إلى التكهن حول الحالة الصحية للمشير طنطاوي.

وقال بكري في تدوينته: "يمر سيادة المشير حسين طنطاوي بظروف صحية صعبة، ندعو له بالشفاء وأن يمتعه الله بالصحة والعافية".

وأضاف: "لقد حافظ المشير على الوطن من مخاطر الانزلاق إلى الفوضى، تصدى لمحاولات التآمر على أمن البلاد واستقرارها، تحمل الكثير من الآلام والمتاعب والضغوط النفسية، صدق في كل وعوده".

واستطرد: "سيبقى اسم المشير طنطاوي خالدا في ذاكرة الوطن مهما تعددت السنون، لم يضعف أمام السلطة، كان يقول دوما أنه فقط يريد إنقاذ البلاد من مؤامرة تدبر لإسقاطها وتفتيتها، كان يقول عن مصر (إنها قلب الخرشوفة) وجودها حماية للأمة بأسرها".

وترأس المشير طنطاوي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار الحكم في مصر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.



ويعد طنطاوي الذي أحيل للتقاعد إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012، من أبرز الرموز العسكرية في مصر حيث شارك في حرب أكتوبر 1973 وتولى مناصب عدة في عهد مبارك.