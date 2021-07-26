فلسطين.. حالة وفاة و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة و 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.



وقالت الوزيرة الفلسطينية - في التقرير الوبائي - إن حالة الوفاة سجت في قطاع غزة نتيجة مضاعفات الإصابة بالفيروس .

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 576,038 بينهم 407,426 تلقوا الجرعتين من اللقاح.