شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيران يتخطى عتبة 30 ألف إصابة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تخطى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيران عتبة 30 ألف إصابة للمرة الأولى, الإثنين.



وهذه هي ثاني حصيلة قياسية خلال أقل من أسبوع، وفق أرقام رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة كوفيد-19، تسجيل 31814 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، إضافة إلى 322 وفاة.