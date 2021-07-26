بعد أن فشل فى دخوله .. الإعتداء على موكب راشد الغنوشى أمام مقر البرلمان التونسى

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن موكب راشد الغنوشى تعرض للرشق بالحجارة أمام مقر البرلمان التونسى، وذلك بعد أن فشل فى دخوله.

فيما منع الجيش التونسى رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وعددا من النواب ضمن كتلته من دخول مبنى البرلمان، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بعد قرار الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس، بتجميد عمل مجلس النواب، وفق إذاعة موزاييك التونسية.

واتخذ الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس، قرارات عاجلة استثنائية، بموجب الفصل 80 من الدستور خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية تمثلت فى تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كافة النواب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه