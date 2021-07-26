شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تونسى عن حزب الدستور الحر: ما يحدث فى تونس ثورة ضد "النهضة الإخوانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الرزاق الحسني البرلمانى التونسى عن حزب الدستورى الحر، أن الأحداث التي تشهدها تونس ثورة حقيقة ضد حركة النهضة -إخوان تونس- مؤكدا أن جماعة الإخوان فى تونس ارتكبت حماقات كثيرة فى حق بلاده وتسبب في خلق انقسامات بين المجتمع التونسي.

وأشار "الحسنى" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن حزب الدستور الحر فى انعقاد شبه مستمر للوقوف على الأحداث في تونس أول بأول، مضيفا:"أنا قيادى الحزب الدستورى الحر الوريث الوحيد للحركة الوطنية، أو ما نعبر عنه فى تونس الذين حرروا البلاد وبنوا الدولة التونسية الحديثة، وأقول للجميع إن الإخوان فى تونس كانوا سبب البلاء والفقر والخصاصة وتقهقر الدولة، كما كانوا سببا فى اندثار قواعد الدولة".

وتابع: "كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية تدل على فشل الإخوان الذريع، والشعب التونسي متقلق كثيرا من سياسات ما بعد 14 يناير 2011 حتى أنه كره السياسة والسياسيين".

وأشار إلى حركة النهضة -إخوان تونس- استغلت الوازع الدينى لدى التونسيين وهى تتاجر بالدين وبالمفاهيم العامة للتأثير على التونسيين، كما أنهم قسموا التونسيين إلى مسلمين وكفار، ويزعمون أن النهضة هي الوحيدة التي تخاف الله".