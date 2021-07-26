"صحة دمياط" تبحث آليات تطوير أقسام الغسيل الكلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

عقد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعا مع رؤساء الاقسام للغسيل الكلوي بالمستشفيات، اليوم الثلاثاء، لبحث التحديات والمعوقات التي تواجهمم.

وأكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، على أهمية التسجيل الطبي لملف المريض، وتوثيق جميع الإجراءات الطبية والإكلينيكية التي تقدم للمستفيدين.

كما شدد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير مخزون استراتيجي لها، وضرورة اتباع البروتوكولات الإكلبنيكية والطبية والالتزام بمعايير الجودة الشاملة، ومعايير مكافحه العدوى.