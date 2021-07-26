تعليم بورسعيد: غياب 10 طلاب عن امتحان الإنجليزي للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور نبوي باهي، اليوم الأثنين، عن تقرير غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن طلاب الشعبة العلمية أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات، والبالغ عددهم 2738 طالب وطالبة، تغيب منهم 10 طلاب.

وأكدت على أنه لم يجرى رصد أي مشكلات أمنية أو صحية أو إدارية أو فنية، كما لم يجرى ضبط أي محاولات غش، أو رصد حالات إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا ‏بين الطلاب والمعلمين.