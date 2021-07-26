اخبار العالم

تعليم بورسعيد: غياب 10 طلاب عن امتحان الإنجليزي للثانوية العامة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور نبوي باهي، اليوم الأثنين، عن تقرير غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن طلاب الشعبة العلمية أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات، والبالغ عددهم 2738 طالب وطالبة، تغيب منهم 10 طلاب.

وأكدت على أنه لم يجرى رصد أي مشكلات أمنية أو صحية أو إدارية أو فنية، كما لم يجرى ضبط أي محاولات غش، أو رصد حالات إصابة أو اشتباه بفيروس ‏بين الطلاب والمعلمين.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا