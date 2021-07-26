توزيع 30 مليون وجبة في مصر

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أنجزت حملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة وأربع قارات، عمليات توزيع طرود غذائية تعادل أكثر من 30 مليون وجبة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والهيئات المحلية المختصة والجمعيات الخيرية والإنسانية، من خلال بنك الطعام المصري وعدد من مؤسسات القطاع الخاص التي اختارت دعم الحملة وهدفها بتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل دخلاً في الدول الثلاثين التي تغطيها في العالم العربي وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية.

وتولت الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام توزيع الطرود الغذائية لحملة «100 مليون وجبة» في مختلف المحافظات المصرية بالتعاون مع 928 جمعية خيرية ومؤسسة إنسانية وبالاستناد إلى سجلاتها وقواعد بياناتها الموثقة، لضمان الوصول المباشر لمستحقي الدعم حيثما تواجدوا في المدن والقرى والنجوع.

ووصلت الحملة التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالدعم الغذائي إلى 504,000 مستفيد في مختلف مناطق الجمهورية، حصلوا على طرود تموينية تحتوي مواد غذائية أساسية قابلة للتخزين مثل الدقيق والأرز والسكر والزيت وغيرها، تساوي ما مجموعه 30,284,400 وجبة وتحقق التنوع الغذائي في الوجبات للأفراد والأسر المستفيدة، كما تم توزيع مستلزمات الحماية الصحية الشخصية من كمامات ومطهرات ومنظفات على المستفيدين.