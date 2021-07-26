البرلمان العربي للطفل ينتخب رئيسه ونائبيه نهاية الشهر الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - ينتخب البرلمان العربي للطفل في 31 من يوليو الجاري رئيسه في دورته الثانية ونائبيه من خلال التصويت الإلكتروني من قبل أعضاء البرلمان، بعد أن أعدت الأمانة العامة للبرلمان خطتها لإنجاح هذا العرس الانتخابي المقبل.

وكشف أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل خلال اجتماعه مع اللجنة المنظمة لفعاليات الجلسة الثانية، الذي عقد مساء أمس بمقر البرلمان العربي للطفل بمدينة الشارقة، أن الجلسة ستقام من خلال تقنية التواصل المرئي من خلال برنامج تصويت إلكتروني متطور، سيتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان من قبل أعضاء وعضوات البرلمان من مختلف أقطار الوطن العربي، كما سيتم انتخاب نائبي الرئيس وانتخاب اللجان الدائمة للبرلمان وهما لجنة الأنشطة والفعاليات ولجنة حقوق الطفل.

وأشار الباروت إلى أن الانتخابات توثق لسياسات ومؤشرات يحرص البرلمان على تعزيزها بين الأطفال في ضوء ترجمة أهدافها التي أقرت من قبل جامعة الدول العربية وبموافقة كافة الدول العربية، بهدف الاهتمام بالنشء العربي في جميع الأوطان العربية وتوفير كافة ما يساعد الأطفال على النمو والرقي في حياتهم، ومشاركته لمجتمعه والمساهمة في بناء وطنه وتعزيز المكتسبات المتحققة.

وأوضح الباروت أن الأمانة العامة أخطرت كافة الأعضاء والعضوات الراغبين في الترشح لمنصب الرئيس ونائبيه التقدم للأمانة العامة وإفادتها، مع بيان الخطة الانتخابية لكل مرشح أو مرشحه.. مشيراً إلى أن الجلسة الثانية ستناقش موضوع «دور الطفل في السلم الاجتماعي».