بالفيديو: الرئيس التونسي يتجول وسط العاصمة بعد قراره حل الحكومة وتجميد البرلمان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 26 - يوليو - 2021 11:41 صباحًا

خرج الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الأحد، بجولة في العاصمة وسط حشود من أنصاره، وذلك بعد إعلانه تجميد نشاط البرلمان وإقالة الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي.

هذا وقد أعلن الرئيس التونسي أمس الأحد، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات على أداء حكومة المشيشي في عدد من المدن، جملة من القرارات الاستثنائية، وفقا للفصل 80 من الدستور التونسي.

وتنص القرارات التي تم الإعلان عنها على رفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وتجميد نشاط البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.