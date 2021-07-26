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انطلاق الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة اللبنانية

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 37 ثانية - 1:15 مساءً, 26 يوليو 2021 م

المناطق - وكالات

انطلقت الاستشارات النيابية الملزمة، التي يجريها الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، في القصر الرئاسي في بعبدا، مع الكتل النيابية، لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية.
ومن المقرر أن يتشاور الرئيس اللبناني فور انتهاء الاستشارات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعليه يُستدعى الرئيس المكلف الذي حاز العدد الأكبر من أصوات النواب لتكليفه بتشكيل الحكومة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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