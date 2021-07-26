شكرا لقرائتكم خبر عن التطعيم المزدوج بأسترا زينيكا وفايزر يزيد التحصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت دراسة أجريت في كوريا الجنوبية أن التطعيم المزدوج بجرعة من لقاح أسترا زينيكا وجرعة من لقاح فايزر يرفع مستوى الأجسام المضادة في الجسم ست مرات مقارنة بجرعتين من أسترا زينيكا فقط.

شارك في الدراسة 499 من العاملين في الحقل الطبي منهم 100 تلقوا الجرعات المزدوجة و200 تلقوا جرعتين من لقاح فايزر/بيونتيك في حين تلقى الباقون جرعتين من لقاح أسترا زينيكا.

وتكونت لدى الجميع الأجسام المضادة التي تمنع الفيروس من النفاذ إلى الخلايا واستنساخ نفسه وأظهرت الدراسة أن كميات الأجسام المضادة التي تكونت لدى المجموعة التي تلقت تطعيما مزدوجا تشابهت مع الكميات التي تكونت لدى المجموعة التي تلقت جرعتين من لقاح فايزر.