شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إصابات في انفجار جنوب غربي باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع اليوم في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة محلية الصنع، وضعها مجهولون في حي "هزاره" بمدينة كويتا، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد مما أدى إلى إصابة أربعة من المارة، وتضرر العديد من السيارات وتحطم زجاج المباني القريبة، مضيفة أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار، لجمع الأدلة، ونقل المصابين إلى المستشفى.

من جهة أخرى أفادت الشرطة الباكستانية أن مسلحين مجهولين قاموا بنسف برج لشبكة الهواتف الخلوية باستخدام عبوة ناسفة في منطقة "قلات" بإقليم بلوشستان.