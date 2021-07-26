الحكيم والسامرائي: التصدي للارهاب وتحقيق الازدهار لا يتحقق الا بتوحيد الصفوف وتكاتف الجهود

وذكر المكتب الاعلامي للسامرائي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبد الصمد السامرائي استقبل في مكتبه بسامراء رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتعزيز الانتصارات التي تحققت ضد التنظيمات الارهابية والعمل على تحقيق الازدهار العمراني والاقتصادي في محافظة صلاح الدين ومدينة سامراء لما لها من مكانة دينية وحضارية".وأضاف السامرائي أن "سامراء تبقى عنواناً للأخوة بين جميع العراقيين، مستذكراً كل التضحيات التي قدمها العراقيون من جميع محافظات البلاد للدفاع عن وحدة العراق ومقدساته ودحر الارهاب، مذكراً بوقفة أبناء سامراء الذين كانوا خط الشروع الأول في انطلاق معارك تحرير محافظة صلاح الدين ومن بعدها".

من جانبه أكد الحكيم أن "التصدي لمحاولات التنظيمات الإرهابية من جهة وتحقيق الازدهار العمراني والاقتصادي من جهة اخرى يتطلب تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف والمشاركة الواسعة في الانتخابات المقرر إجراؤها في ١٠ / ١٠ /٢٠٢١"، مبينا أن "مستقبل العراق يقوم على أكتاف أبنائه المخلصين الذين لا يتوانون عن تقديم التضحيات من أجل وطنهم وأمتهم".

