بمعدل تجاوز 70 دولارا للبرميل.. النفط تعلن حصيلة تصدير الخام الشهرية

وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" والتي وردت للسومرية نيوز، فقد "بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (86) مليونا (765) الفا و(589) برميلاً ، بايرادات بلغت (6) مليارات و(143) مليونا و (106) الاف دولار .واشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (83) مليون و(690) الف و (352) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) مليونا و(75) الفا و(237) برميلا".

ولفتت الى ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (70.801) دولار .

وبينت ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".



جدير بالذكر ان كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر حزيران الماضي بلغ مجموعه اكثر من (55) مليون و(450) الف و (194) دولار .