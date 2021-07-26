"لا غزة ولا لبنان".. احتجاجات في طهران تنشد دعم "العسكر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خرج عشرات المحتجين اليوم الإثنين في شوارع طهران، رافعين شعارات مناهضة للنظام الإيراني، ومنددين بإهدار الأموال بالتدخلات في المنطقة.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية معارضة، فإن الاحتجاجات خرجت في أحد أهم شوارع العاصمة طهران، ورفع المحتجون خلالها شعارات مناهضة للسلطة الحاكمة، فيما طالبوا القوات العسكرية بعدم قمعهم والالتحاق بصفوفهم.

وهتف المحتجون في شارع "جمهوري إسلامي" وسط طهران، كما أظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون، شعارات تندد ببسياسات النظام الإيران، وإهدار الأموال الطائلة، على الجماعات والمليشيات المسلحة في المنطقة، خاصة فلسطين ولبنان.



وردد المحتجون شعارات عديدة من بينها: "لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران"، فيما هتف آخرون: "إيران صاحب غيرة لن يقبل العيش بالذل"، بينما خاطب بعضهم قوات أمنية، بالقول: "نريد حمايتكم".





ويرى مراقبون أن سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية ستدفع في المرحلة المقبلة الإيرانيين بخروج احتجاجات شعبية واسعة.

وكانت مدن مختلفة من بينها محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية، شهدت احتجاجات واسعة بسبب أزمة المياه، بينما استخدمت قوات الأمن العنف المفرط ضد المتظاهرين، وقامت بقطع شبكة الانترنت.

وأحصت بعض المنظمات الحقوقية مقتل تسعة محتجين فيما اعتقلت قوات الأمن أكثر من مئة من المتظاهرين خلال ثمانية أيام من تلك المظاهرات.