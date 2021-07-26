مصادر بقصر قرطاج لـ"الخليج 365": اتجاه لتسمية شرف الدين خلفا للمشيشي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر في قصر قرطاج الرئاسي في تونس إن الرئيس قيس سعيد يتجه لتسمية توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق خلفا لهشام المشيشي.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش أخلى مقر رئاسة الحكومة من الموظفين وتتولى قواته حاليا تأمينه.

وفي غضون ذلك، أكدت مصادر أمنية لـ"الخليج 365" أن رئيس الحكومة المشيشي يلازم منزله في الضاحية الجنوبية لعاصمة تونس تحت مرافقة أمنية خاصة.

وكان سعيد قد أعلن يوم أمس عن قرارات اعتبرها التونسيون تاريخية وهي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة على النواب وتولي الإشراف على النيابة العمومية من أجل ملاحقة الفاسدين من الاخوان.

هذه القرارات تساندها إلى حد الآن المؤسسة العسكرية التي منعت دخول راشد الغنوشي مقر البرلمان، وقامت بتطويق مقرات سيادية هامة مثل التليفزيون الرسمي ومقري مجلس النواب ورئاسة الحكومة.