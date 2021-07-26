الأمم المتحدة تتعهد بتقديم الدعم لاجتماع روما حول ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، الإثنين، دعمها اجتماع روما الذي تبدأ أعماله في وقت لاحق اليوم، مؤكدة أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة.

وقالت البعثة الأممية في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنها ستقدم الدعم لعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب، كما ستدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال الاجتماع المشترك الذي سيعقد في العاصمة الإيطالية روما من 26 إلى 29 يوليو/تموز الجاري، لبحث إقرار القاعدة الدستورية لانتخابات ليبيا.



تقديم الدعم

وأكدت البعثة الأممية أن دورها يتمثل خلال هذا الاجتماع في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع مشاريع قوانين انتخابية، استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان.

وشددت البعثة على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما، تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.

الاتفاق السياسي

وحثت البعثة الأممية مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.

وأعربت البعثة عن امتنانها للحكومة الإيطالية على استضافتها هذا الاجتماع وعن أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب بشكل تام بالمبادئ والأهداف المذكورة آنفاً، وأن يسفر عن إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر/كانون الأول.

الفرصة الأخيرة

وتحتضن العاصمة الإيطالية روما بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام، اجتماعات "الفرصة الأخيرة" لحسم القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات ليبيا.

الاجتماعات التي سيحضرها البعثة الأممية في ليبيا والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونواب في البرلمان الليبي، من المقرر أن تناقش التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في 24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، بحسب بيان لمجلس النواب، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه.

وتضم اللجنة المشكلة بقرار رئيس البرلمان عقيلة صالح في 7 يوليو/تموز الجاري، أعضاء من مجلس النواب ممثلين لكافة أنحاء البلاد وهم: عزالدين قويرب، والهادي الصغير، ورمضان شمبش، وعبدالسلام المرابط، سعد البدري، ومحمد تامر، وعزالدين مصباح بوراوي، ومفتاح أكويدير، وصلاح الصُهبي.