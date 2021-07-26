بوتين يستعرض القوة البحرية الروسية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضاً عسكرياً للقوة البحرية الروسية أقيم أمس، وأشاد بالأسلحة النووية التي تمتلكها روسيا. وقال في خطاب أمام نصب تذكاري لمؤسس الأسطول البحري الروسي بطرس الأكبر: «اليوم تمتلك البحرية الروسية كل ما تحتاجه للدفاع عن أرضنا ومصالحنا الوطنية... يمكننا تحديد موقع أي عدو، سواء أكان على سطح الماء أم تحته أم فوقه. وإذا لزم الأمر، توجيه ضربة لهم لا يمكنهم تجنبها».



وشارك في العرض على نهر نيفا في بطرسبورغ أكثر من 50 قطعة بحرية و48 طائرة وهليكوبتر عسكرية وطائرات مضادة للغواصات وأكثر من 4 آلاف جندي، وذلك قبل الذكرى السنوية الـ 325 لتأسيس البحرية في أكتوبر.

وأشاد بوتين بالتطور السريع للقوة البحرية الروسية. وقال إنها تمتلك حالياً «أحدث أنظمة الأسلحة الدقيقة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي ليس لها نظير في العالم». وأقيم في مدينة بطرسبورغ عرض عسكري لقوات الأسطول البحري الروسي، حضره إلى جانب الرئيس الروسي وزير الدفاع سيرغي شويغو وعدد من القادة العسكريين.