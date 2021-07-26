«رويترز» تكشف عن أولى تكليفات قيس سعيد.. وحقيقة «اعتقال» رئيس الوزراء المُقال هشام المشيشي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس التونسي قيس سعيد كلّف خالد اليحياوي بالإشراف على وزارة الداخلية.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن قيس سعيد قرر تكليف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية، وذلك بعد ساعات من إقالة الحكومة أمس الأحد.

من ناحية أخرى، نقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمقرب من رئيس الوزراء التونسي المعزول هشام المشيشي، ومصدران أمنيان، اليوم الاثنين، أن المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال.

وكات قناة "الحرة" قد ذكرت في وقت سابق أن رئيس الحكومة التونسي المُقال، هشام المشيشي، "انقطع الاتصال به" بعد توجهه إلى قصر الرئاسة التونسية.

وأفادت القناة، نقلاً عن مصادر لها، بأن هشام المشيشي؛ تم استدعاؤه مساء أمس الأحد لحضور اجتماع في قصر الرئاسة بقرطاج قبل أن ينقطع الاتصال به نهائياً.

ورجحت المصادر أن يكون المشيشي قد خضع للاحتجاز من قِبل قوات الجيش، وهو الأمر الذي نفته وكالة رويترز منذ قليل.

وأمس الأحد، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارات استثنائية بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وبموجب الفصل 80 من الدستور، قرر سعيد ايضاً أن يتولى رئاسة النيابة العمومية لـ"الوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية".