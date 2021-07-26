شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى تونسى: الرئيس قيس انتصر للشعب.. وتونس ستكتب شهادة وفاة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف المنذر عميرى ناشط سياسى تونسى قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد بالانتصار الكبير للإرادة الشعبية، مؤكدا أن تونس تشهد ثورة حقيقية ضد جماعة الإخوان "الإرهابية" وستكتب شهاداتها وفاتها.

وكشف "عميرى" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تفاصيل ما يحدث في تونس، قائلا :"الرئيس قيس سعيد ينتصر إلى شعبه، بعد عشرية سوداء عاشها التونسيون منذ ما يطلق عليه ثورة، فقد عانت تونس من أزمة اقتصادية خانقة سببها الفشل في تسيير دواليب الدولة وإدارة الشأن العام، مما أدى إلى أزمة اجتماعية خانقة فانتشر الفقر والجوع والبطالة، كمات زادت جائحة كورونا الوضع مأساوية وقتامة فكانت تونس على رأس الدول العربية والأفريقية في عدد الوفيات بسبب الفيروس دون الحديث على اللوبيات وملفات الفساد والصفقات المشبوهة والارتباطات بجهات أجنبية".

وأضاف "عميرى" كل هذه المعطيات دفعت بالرئيس قيس سعيد إلى الخروج من لعبة الصلاحيات التي منعته ووقفت حاجزا أمام إنقاذ شعبه وبلاده بغض النظر على كل ردود الفعل، فقام الرئيس قيس سعيد باتخاذ جملة من القرارات المصيرية إثر اجتماع مع كبار القيادات العسكرية و الأمنية قرر اثرها تجميد أعمال مجلس النواب ورفع الحصانة على النواب وإعفاء رئيس الحكومة و ترأس النيابة العمومية بنفسه وكل هذا ما يخوله له الدستور وفقا للفصل ثمانين.

وأشار إلى أن الشعب التونسى خرج إلى الشوارع في كل مدينة وفي كل قرية دعما لقرارات الرئيس التي حظيت بقبول شعبي منقطع النظير، موضحا أن قرارات الرئيس التونسى رافقها إيقاف رئيس الحكومة من طرف قوة عسكرية واقتياده إلى الايقاف، كما انتشر الجيش لتطبيق قرارات الرئاسة.