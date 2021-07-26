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حكام الامارات يعزون الرئيس الصيني في ضحايا الفيضانات

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محمد الفلاح - الإثنين 26 يوليه 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات برقية تعزية إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الفيضانات بمقاطعة خنان جراء الأمطار الغزيرة.

 

كما بعث  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس شي جين بينغ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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