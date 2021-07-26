شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا .. ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا رغم الحظر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أكبر ولاية أسترالية من حيث عدد السكان ارتفاعا في حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 اليوم الاثنين رغم سريان أمر بالبقاء في المنازل منذ أسابيع، في الوقت الذي تعهدت فيه الشرطة بقمع أي تكرار للاحتجاجات على الإغلاق والتي اتخذت منحى عنيفا خلال مطلع الأسبوع.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز، التي وضعت أكثر من خمسة ملايين شخص في مدينة سيدني في العزل العام لمدة شهر، 145 حالة إصابة جديدة بالفيروس مقارنة مع 141 حالة في اليوم السابق، فيما تكافح لاحتواء تفشي سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى.

كما سجلت الولاية حالتي وفاة جديدتين وهما رجل وامرأة في الثمانينيات من العمر، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى عشرة منذ بدء التفشي قبل شهر والإجمالي على مستوى البلاد إلى 920 منذ بداية الجائحة.