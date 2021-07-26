شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة تودي بحياة 160 شخصًا بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 160 شخصًا على الأقل مصرعهم في الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الهند خلال الأيام الأربعة الماضية، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن أكثر من 60 مفقودًا بعد انهيارات أرضية جراء السيول.

وذكرت حكومة ولاية مهاراشترا في بيان أن 149 شخصًا لقوا مصرعهم في انهيارات أرضية، إضافة إلى حوادث أخرى مرتبطة بالأمطار الغزيرة، في حين ما زال 64 شخصًا في عداد المفقودين.

وأفاد مسؤول كبير بحكومة الولاية أن عمليات إنقاذ المحاصرين تحت الانهيارات الأرضية في ريجاد وساتارا مستمرة، لكن احتمال انتشالهم أحياء أصبح بعيدًا.