شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال تقصف مواقع في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية ، سلسلة غارات على مواقع عدة في قطاع غزة، تركزت في غرب مدينة غزة وغرب خان يونس.

وأفادت مصادر فلسطينة وشهود عيان في غزة، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت اليلة الماضية بصاروخين أرضًا زراعية شمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار فيها وبممتلكات الفلسطينيين المجاورة، فيما قصفت طائرات حربية بصاروخين أرضًا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإلحاق أضرار بالممتلكات القريبة من موقع القصف.