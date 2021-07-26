شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميًا : الإصابات 194.1 مليونا .. واللقاحات المعطاة 3.86 مليارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 1ر194 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 86ر3 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 194 مليونا و 165 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 159 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 859 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران.