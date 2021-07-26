الإطاحة بداعشي في كركوك

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بلاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على الإرهابي المدعو (خ،ه، ن) بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة رصدت تواجد الارهابي المطلوب وفق المادة (4/1) ارهاب في منطقة الجوالة بناحية الرياض بمحافظة كركوك".

وأضافت، أن "المعلومات الأمنية بينت ان الارهابي عمل ضمن ما تسمى ولاية كركوك قاطع الرياض وأحد العاملين بما يسمى بديوان الحسبة".

واشارت القيادة الى، "أحالته اصولياً الى الوحدة التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".