ابراج السومرية... أسرار الفلك تشير الى تقدم ونجاح وتفوق لبعض المواليد!

بغداد - ياسين صفوان - أحداث كثيرة وتنقلات كبيرة وحركة مستمرة بين تراجع وتقدم بين الكواكب، والخبر الاهم هو عودة كوكب المشتري كوكب الحظ الى برج الدلو، ما يعني اجواء هوائية مهمة. تعرفوا الى أسرار الفلك وأخبار ابراج السومرية مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي، في ما يلي.

تتحسّن الاوضاع والاستثمارات في المجالات العقارية خاصة لدى مواليد هذه الابراج: الجوزاء والميزان والدلو، فتعيش هذه المواليد مغامرة وتحتفل بجديد وتزدهر حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والمهنية.

كما يسجل هذا الاسبوع حركة مهمة مع انتقال المريخ من الاسد الى العذراء يوم 29 ، ما يعني المزيد من الحركة والنشاط والتسهيلات لمواليد الثور والعذراء والجدي... يبقى على مواليد الجوزاء والقوس والحوت الانتباه والحذر من الحوادث والمشاكل والتسرع.

كذلك سوف نشهد هذا الاسبوع وجود الشمس وعطارد في برج الاسد، ما يبشر بفرص التواصل والاتصالات وتسهل الملفات والاوراق الادارية والاستشفائية وتكثر حركة السفر والتنقلات لمواليد الحمل والاسد والقوس.

اما الحدث الاهم هو وجود كوكب الحب والشهرة والحظ الزهرة في برج العذراء الترابي فتعيش مواليد الثور والعذراء والجدي حالات العشق والحب والجاذبية والرومنسية والشهرة.

كذلك سوف نشهد هذا الاسبوع مربعا فلكيا بين القمر من برج الدلو والشمس من برج الاسد، ما يجعل مواليد الابراج الهوائية تقطف جهود اعمالها السابقة، وتدرك كم ان مثابرتها ساهمت في الحصول على ثمار كبيرة.

بالاضافة الى المثلث الفلكي يومي الخميس والجمعة بين القمر من الحمل والشمس من الاسد الذي يشير الى اجواء رائعة تجعل مواليد الابراج النارية تعمل بطريقة صائبة وتبدو معنوياتهم قوية وصلبة.

بالنسبة الى تنقلات القمر، فان القمر في الدلو الهوائي في مربع فلكي مع الشمس من الاسد ما يعني نجاح تقدم ووعود وقواسم مشتركة جديدة اجتماعياً ومهنياً لمواليد الجوزاء الميزان والدلو. ينتقل القمر يومي الاثنين والثلاثاء الى برج الحوت المائي ويفتح امام مواليد الابراج المائية ابواب النجاح والتفوق، فترة واعدة بالافضل بين الاربعاء والجمعة. القمر في برج الحمل الناري ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الاسد فتكون تنقلاتك ناجحة ومفاوضاتك مميزة وعلاقاتك مثمرة هذه الايجابيات تطال كل من مواليد الحمل والاسد والقوس.

بالنسبة الى تحركات الكواكب، الشمس وعطارد في الاسد، الزهرة والمريخ في العذراء، ما يعني ان امام مواليد الابراج الترابية الثور والعذراء والجدي ظروف ايجابية عاطفية وعائلية، شهرة ومكاسب مالية وتقدم ورومانسية وحب وغرام. المشتري يعود الى حركته الطبيعية في برج الدلو، زحل متراجعا في الدلو، بلوتو في الجدي، اورانوس في الثور، الامر الذي يسبب تراجع صحي معنوي ومادي، حوادث وسوء تفاهم بالعمل لكل من مواليد الثور والاسد والعقرب والدلو.