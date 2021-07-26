سد النهضة.. ملف تحمله وزيرة خارجية جنوب السودان للقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبحث وزيرة خارجية دولة جنوب السودان، بياتريس واني، في مصر آخر تطورات سد النهضة والعلاقات الثنائية.

ووصلت واني، إلى القاهرة اليوم الإثنين في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام تبحث خلالها دعم علاقات التعاون الثنائي، إلى جانب استعراض آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة الإثيوبي.

وتلتقى وزيرة خارجية جنوب السودان عددا من كبار المسؤولين، والشخصيات، خاصة في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لبحث دعم علاقات التعاون في جميع المجالات، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكانت الوزيرة التقت وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أثناء زيارته لجوبا أواخر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أجرى الجانبان مشاورات بشأن تدعيم التعاون الثنائي، وانعقاد اللجنة العليا المشتركة والمتوقع عقدها خلال شهر تموز/ يوليو بالقاهرة، ومناقشة أزمة سد النهضة.

ومفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) متوقفة منذ إبريل/نيسان الماضي، وسط مساع لحلحلة الأزمة بعد انتهاء أديس أبابا من الملء الثاني الذي كان عائقا أمام تقدم المباحثات.