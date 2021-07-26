قرارات استثنائية للرئيس التونسي.. تجميد البرلمان وإقالة الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

أبى أن يختتم عامه الثاني في الرئاسة قبل أن يكتب اسمه في تاريخ تونس بقرارات استثنائية ستجني البلاد ثمارها لاحقا بعد التخلص مما يوصف بـ"الشر الأكبر" وهو تنظيم الإخوان المتمثل في حركة النهضة والإطاحة بها من مفاصل الحكم.

قيس سعيد.. أستاذ القانون الدستوري الذي لقن الإخوان الدرس الأخير

قيس سعيد أو الرئيس الفصيح كما يحلو للبعض أن يلقبه، أصبح حديث القاصي والداني بعد جملة قرارات ثورية اتخذها بعد أن طفح الكيل ووصل اليأس منتهاه للتونسيين جراء تعنت حركة النهضة الإخوانية وتعطيلها للمسارات الديمقراطية مستغلة مظلة البرلمان والحصانة.

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وبين ليلة وضحاها سحب سعيد البساط من تحت أقدام الإخوان وأعلن تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وأقال رئيس الحكومة الموالي لحركة النهضة هشام المشيشي، وترأس هو شخصيا السلطة التنفيذية في انتظار قرارات أخرى لاحقة تكتب نهاية غير سعيدة للتنظيم الإرهابي.