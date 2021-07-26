شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الامارات يعزون الرئيس الصيني في ضحايا الفيضانات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات برقية تعزية إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الفيضانات بمقاطعة خنان جراء الأمطار الغزيرة.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس شي جين بينغ.