شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرجنتين تسجل 7506 إصابات بـ " كورونا " و137 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الأرجنتين تسجيل 7506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى أربعة ملايين و846 ألفا و615 إصابة.



و ذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية في هذا الشأن أن الساعات الـ 24 الماضية شهدت تسجيل 137 حالة وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في الأرجنتين إلى 103 آلاف و721 حالة وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.. فيما تعافى 4 ملايين و493 ألفا و984 شخصا بشكل إجمالي.