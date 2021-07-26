ماذا قال قيس سعيد حول قراراته؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال زيارة قام بها فجر اليوم الإثنين إلى شارع الحبيب بورقيبة، أنه قراراته ليست ''انقلاباً'' كما تم الترويج، وهي قرارات دستورية وفق الفصل 80 من الدستور، على عكس ما يروّج له وفق تعبيره. وتابع ''أكره الانقلاب ولست من دعاتها وكيف يكون انقلاباً تطبيق فصل من الدستور؟''.



وشدد سعيد على أنه استشار -قبل الإعلان عن هذه التدابير- كلاً من رئيس الحكومة هشام مشيشي الذي التقاه بشكل مباشر، ورئيس البرلمان الذي أعلمه بالهاتف، وفقاً لما ذكرته إذاعة "موزاييك اف ام" اليوم.

وأضاف رئيس الجمهورية قائلاً، ''بالرغم من أني تعاملت معهم بمنتهى الصدق والاحترام، يتآمرون ليلاً.. المسؤولية تقتضي أن أتحملها ولن أترك تونس لقمة سائغة يتلاعب بها هؤلاء..''.

وقال، ''من يتحدث عن انقلاب فليقرأ الدستور جيداً أو فليعد إلى الصف الأول ابتدائي'' وشدد ''من يحاول الهروب الآن ومن يريد أن يتحصن بالحصانة ليتطاول على الدولة ورموزها فهو مخطئ.. صبرت كثيراً وتألمت مع الشعب التونسي..''.