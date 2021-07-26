بعد إغلاقه من الجيش.. الغنوشي يعتصم أمام مقر البرلمان التونسي

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، نفذ اعتصاماً صباح اليوم الاثنين أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعته قوات الجيش من دخول المبنى، على خلفية تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس.

وكان الغنوشي، وهو رئيس حركة النهضة الإخوانية، قد توجه رفقة عدد من النواب فجر اليوم الإثنين إلى البرلمان، إلا أنهم مُنعوا من الدخول من قبل قوات الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة.

ونشرت حركة النهضة الإخوانية، عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، مقطع فيديو لمنع دخول رئيس البرلمان وعدد من النواب لمقر البرلمان فجراً من قبل قوات الجيش التونسي .

ويظهر في البث وقوف الغنوشي والنواب أمام بوابة مقر البرلمان التي كانت موصدة وخلفها عدد من عناصر الجيش في الداخل.

ووجه الغنوشي حديثه لقوات الجيش منتظراً فتح البوابة له وللنواب قائلاً: "جيشنا كان من دافع عن الثورة وحماها، وننتظر منكم ذلك أيها الجيش الوطني حامي حمى الوطن والدين".

وأمس الأحد، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارات استثنائية بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وبموجب الفصل 80 من الدستور، قرر سعيد ايضاً أن يتولى رئاسة النيابة العمومية لـ"الوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية".