شكرا لقرائتكم خبر عن 490 مشروع قانون ناقشتها "خطة النواب" ووافق عليها المجلس بدور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا، اليوم الاثنين، لاستعرض بيان بنشاط وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، والذى كشف عن مناقشة اللجنة لعدد 490 مشروعا بقانون مقدمين من الحكومة ووافق عليها المجلس بجلساته العامة، نستعرضها فيما يلى أبرزها:

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

مشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019/2020 (وعددها 50 مشروعا).

مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2019/2020.

مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية 2019/2020.

مشروع حساب ختامى موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2019/2020.

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 – العام الرابع – من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022).

مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 (وعددها 374 مشروعا).

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022 (وعددها 55 مشروعا).

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022.

مشروع موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2021/2022.