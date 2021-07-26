بالجنيه والدولار.. البنك الأهلي يطرح منتجًا جديدًا لإتمام وإدارة الصفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أطلق البنك الأهلي المصري منتجا جديدا تحت مسمى "خدمة الحساب الوسيط".

وقال البنك في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الحساب الجديد يقدم البنك من خلاله خدمة الوساطة لعملائه الراغبين في إبرام عقد حساب وسيط لديه فيما بين عملائه وبين أطراف أخرى لإتمام وإدارة صفقة ما تم الاتفاق عليها بينهم مثل (بيع أو شراء أرض– عقار –مصنع – مولات تجارية – قرى سياحية – فنادق- وساطة في معاملات مالية أو شراكة- إصدار أسهم – رفع رأس مال شركة...وغيرها).

وأضاف البنك أن هذا المنتج متاح لكافة عملاء البنك من عملاء الأفراد، الشركات وعملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة SME دعما لأهداف الشمول المالي.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يعد من أوائل البنوك التي تقدم تلك الخدمة لعملائه من خلال منتج بمحددات ثابتة ومميزة.

وأوضح أن الحساب الجديد يأتي تماشيا مع سعي البنك المستمر لتقديم أفضل خدمة لعملائه وضم شرائح جديدة من العملاء وادخال تعاملاتهم التي كانت تتم خارج القطاع المصرفي لتصبح تحت مظلته مما يدعم توجه الدولة للشمول المالي و يسهم في نمو الاقتصاد القومي.

وأضاف أن هذه الخدمة تحرص على تأمين تعاملات عملائنا وتوفر المناخ المناسب و الامان لإتمام تلك الصفقات.

وقال كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، في البيان إن الحساب الجديد يتم التعامل عليه بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

وأكد أن إجراءات ومحددات وبنود الصفقة توضع وتحدد من خلال عقد ثلاثي يبرم بين المتعاقدين ويكون البنك هو الطرف الذي يدير تنفيذ وإتمام الصفقة تحت مظلته حيث يتفق مسبقا على كافة شروط إدارة الصفقة والمحددات المختلفة وطرق الدفع وتحويل الأموال بالعقد الثلاثي.

وقال إن الدور الأساسي للبنك مقتصراً على إدارة كافة التعاملات والتسويات التي تحدث على الحساب الوسيط حفاظا على حقوق أطراف الصفقة و يسهم ذلك في أن تتم الصفقة بسرية وحيادية ومتضمنة كافة معايير الأمان كون البنك الأهلي المصري طرفا في العقد الثلاثي الذي ينظم العلاقة.

وقالت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي إن هذا المنتج يهدف لاجتذاب رواد الاعمال من القطاعات الاقتصادية المختلفة والذين لديهم الاحتياج لهذا النوع من المنتجات كما أن طرح هذا المنتج سوف يضيف كثيراً لمنظومة المنتجات المطروحة حالياً لعملاء مصرفنا ويضفي نوعاً من الأمان والطمأنينة للأطراف المتعاملين كون البنك هو الطرف الذي يدير مسألة تنفيذ بنود التعاقد وكذا تشجيع أصحاب تلك التعاملات لضم تعاملاتهم داخل القطاع المصرفي.