تراجع الريال القطري.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر شراء الدينار الكويتي وتراجع سعر بيعه في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر بيع الريال القطري، واستقرت أسعار 4 عملات أخرى.

ويرصد الخليج 365 خلال تعاملات اليوم أسعار العملات العربية، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر شراء الدينار الكويتي قرشين إلى 49.29 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر البيع قرشا واحدا إلى 52.29 جنيه للبيع.

وظل سعر شراء الريال القطري مستقرا عند 4 جنيهات للشراء، بينما تراجع سعر البيع 5 قروش إلى 4.25 جنيه.

وبقي سعر شراء الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه، و 4.28 جنيه للبيع.

وحافظ سعر شراء الدينار البحريني على مستواه عند 40.36 جنيه، و41.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدينار الأردني ثابتا عند 21.72 جنيه للشراء، و22.20 جنيه للبيع.