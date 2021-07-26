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وفاة المتهم بمحاولة اغتيال رئيس مالي أثناء احتجازه

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 10:28
عربي ودولي

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قالت الحكومة في مالي في بيان يوم الأحد إن رجلاً متهماً بمحاولة طعن رئيس مالي المؤقت عاصمي جويتا توفي الأسبوع الماضي في المستشفى أثناء احتجاز أجهزة الأمن له.
وكان جويتا قد نجا دون أن يصاب بأذى بعد أن حاول المهاجم طعنه أثناء أدائه صلاة عيد الأضحى في مسجد في العاصمة باماكو يوم الثلاثاء.
وأظهر مقطع مصور قيام رجال الأمن بإلقاء رجل في مؤخرة شاحنة نقل عسكرية بينما كان حراس شخصيون يحيطون بجويتا.
وقال البيان "خلال التحقيقات تدهورت حالته الصحية" وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وتجري السلطات تحقيقاً لتحديد سبب الوفاة.

المصدر: وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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