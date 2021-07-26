الجزائر تشدد القيود وسط زيادة إصابات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - شدّدت الحكومة الجزائريّة الأحد إجراءات مكافحة فيروس كورونا، واعدةً بتسريع معدّل التطعيم في مواجهة ارتفاع الإصابات الناجم عن انتشار متحوّر دلتا.

وقد تقرّر تمديد حظر التجوّل من الساعة 20,00 (19,00 ت غ) إلى الساعة 6,00 (05,00 ت غ) اعتبارًا من الاثنين ولمدّة 10 أيّام في 35 من أصل ولايات البلاد الـ58، بما في ذلك الجزائر العاصمة، حسب بيان صدر بعد جلسة لمجلس الوزراء ترأسها الرئيس عبد المجيد تبون.

وأمر تبون بـ"رفع نسبة التلقيح في الولايات ذات الكثافة السكّانية الكبيرة، باعتبارها الولايات الأولى لمصادر العدوى، وتحديد هدف فوري لتلقيح 2.5 مليون شخص في العاصمة وبنسبة 50 بالمائة من سكّان ولايات وهران، قسنطينة، سطيف وورقلة"، وفق البيان.

وبحسب اختصاصيّي الأوبئة، يتعيّن تلقيح 20 مليون شخص على الأقلّ في الجزائر لبلوغ البلاد المناعة الجماعيّة.

ومنذ بداية الجائحة، سجّلت الجزائر رسمياً أكثر من 160 ألف إصابة بكوفيد-19 وما يزيد على أربعة آلاف وفاة.

والجمعة، سجّلت البلاد حصيلة قياسيّة جديدة للإصابات اليوميّة، بلغت 1350 إصابة، وفق وزارة الصحّة.