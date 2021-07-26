روسيا تواصل ملاحقة المعارضين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

لا يستطيع مرشح الحزب الشيوعي الوقوف أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات المقبلة، بحسب صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية.

وقالت الصحيفة في تقرير إنه ”تم حرمان سياسي بارز من الحزب الشيوعي من الترشح بالانتخابات البرلمانية، كي يكون أحدث شخصية من خارج الحزب الحاكم أصبحت غير مؤهلة لخوض الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل“.

ولفتت إلى أن ”بافيل جرودينين، القطب الزراعي الثري، ترشح في الانتخابات الرئاسية أمام بوتين في 2018، وحصل على 12% من الأصوات، وقال مسؤولون روس إنه تم منعه من الترشح بالانتخابات البرلمانية لأنه يملك أسهما في شركة أجنبية“.

وأشارت إلى أن ”جرودينين، وهو الثالث في قائمة مرشحي الحزب الشيوعي، نفى امتلاكه أي أصول أجنبية، وربط بين إبعاده عن السباق الانتخابي واحتمال فوزه بعدد كبير من الأصوات“.

ونوهت إلى أن ”منتقدي الكرملين يشيرون إلى أن بوتين يشن حملة ترهيب لإبعاد المرشحين الذين يشكلون تحدياً لحزبه روسيا المتحدة، من السباق الانتخابي البرلماني، في الوقت الذي تنفي فيه موسكو تلك الادعاءات“.

وأنهت الصحيفة تقريرها قائلة إن ”اللجنة المركزية للانتخابات تخطط لتنظيم الانتخابات على مدار 3 أيام، من 17 إلى 19 سبتمبر، في حين يقول منتقدون إن تلك الخطوة التي تستهدف منع انتقال العدوى بفيروس كورونا، سوف تسمح بمزيد من التلاعب والانتهاكات في العملية الانتخابية“.