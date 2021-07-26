أمريكا تتحرك لمنع سقوط قندهار بيد طالبان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كثفت الولايات المتحدة غاراتها الجوية جنوب أفغانستان، في ظل الخوف الشديد الذي يرافق الهجوم الذي تشنه حركة طالبان ويهدد مدينة قندهار، ثاني أكبر المدن الأفغانية، والعاصمة الروحية للحركة، بحسب صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية .

وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”سيكون سقوط قندهار بمثابة ضربة قوية للحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة، التي تحاول طمأنة مواطنيها في ظل استحواذ طالبان على مساحات واسعة من الأراضي على أطراف أفغانستان، لكنها فشلت حتى الآن في السيطرة على أي مدينة رئيسية“.

وأضافت أن ”الغارات التي وصل عددها إلى نحو 12 خلال الأيام الماضية تشير للدور العسكري الأمريكي المستمر في أفغانستان، رغم الثقة التي أبداها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزارة الدفاع، بأن القوات المسلحة الأفغانية مسلحة بشكل جيد، ومستعدة لمحاربة طالبان، حيث من المقرر أن تنسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بنهاية أغسطس المقبل“.

وأشارت إلى أن ”قندهار التي يبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة، هي موطن زعيم طالبان الراحل الملا عمر، وتستضيف قواعد عسكرية رئيسية، كانت تحت إدارة الولايات المتحدة في السابق، وهي أيضاً جائزة اقتصادية كبرى“.

وتابعت: ”تقدمت طالبان عدة أميال نحو مدينة قندهار خلال الأسابيع القليلة الماضية، وحاصرتها من 3 اتجاهات، وسيطرت على مساحات واسعة من الأراضي، في بانجواي وأودية أرغنداب، وهي المناطق التي حاربت فيها القوات الأجنبية طويلاً كي تُبعد طالبان عنها“.

وأشارت إلى أنه ”في الجانب الغربي لقندهار، فإن طالبان على بعد ميلين فقط من قاعدة كانت تستخدم من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في تدريب القوات الأفغانية الخاصة، التي تسيطر على القاعدة الآن، وفقاً لما قاله سكان محليون تم التواصل معهم عبر الهاتف في قندهار“.

طالبان

وأفادت الصحيفة بأن ”الأفغان يخشون من أن يؤدي سقوط قندهار في يد طالبان إلى موجة من الفظائع وعمليات القتل الانتقامية، التي وقعت من قبل، بعد انتصارات عسكرية سابقة حققتها الحركة، فقد حظيت وحدات النخبة التابعة للحكومة الأفغانية بالإشادة لفاعليتها، لكنها تعتبر قليلة جداً من حيث العدد لصد تقدم طالبان في جميع أنحاء البلاد، لأن العدد الأكبر من وحدات الجيش والشرطة الأفغانية النظامية غير مدربة بشكل جيد“.