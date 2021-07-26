عاجل.. زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوبي تركيا

محمد الفلاح - الإثنين 26 يوليه 2021

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ولاية العثمانية جنوبي تركيا.



وأوضحت إدارة الطوارئ والكوارث التركية أن الزلزال وقع في تمام الساعة 23.55 دقيقة من مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

ووقع الزلزال في قضاء دوز إيجي، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

كما وقع في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.