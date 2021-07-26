تقرير أممي: 47% ارتفاعا في نسبة الضحايا المدنيين في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت نسبة الضحايا بين المدنيين الأفغان بواقع 47% خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب تقرير أممي.

وأوضح تقرير للأمم المتحدة الذي نٌشر اليوم الإثنين أن حجم الخسائر البشرية في صفوف المدنيين بسبب الصراع في أفغانستان ارتفع بواقع 47% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووثقت مهمة المساعدة الأممية في أفغانستان مقتل 1659 مدنيا وإصابة 3254 آخرين في أفغانستان خلال النصف الأول من العام.

وقالت المهمة إن ما يمثل قلقا كبيرا هو الزيادة الكبيرة في عدد المدنيين والذين قتلوا وأصيبوا خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين عندما بدأت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها، وتصاعد القتال في أنحاء البلاد.

ووفقا للإحصاءات، قُتل 783 مدنيا وأصيب 1609 آخرون خلال شهري مايو/ أيار، ويونيو/حزيران الماضيين، مما يظهر تسجيل أعلى حجم خسائر بشرية منذ أن بدأت المهمة الأممية في توثيق الخسائر عام 2009.

وحذرت الأمم المتحدة من أنه بدون " تخفيف قوي لحدة العنف"، ستسجل أفغانستان خلال العام الجاري أعلى حجم خسائر بشرية موثقة في صفوف المدنيين خلال عام.

وحذرت الأمم المتحدة من أنه في حال تصاعد العمل العسكري في المناطق المدنية المكتظة بالسكان، فإن التداعيات على المدنيين الأفغان سوف تكون كارثية.

وفي ظل تصاعد العنف، أعلنت واشنطن أنها ستستكمل سحب قواتها من أفغانستان بحلول نهاية آب/أغسطس المقبل. وقد انسحبت دول أخرى بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالفعل بهدوء من أفغانستان.