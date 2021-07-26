باكستان تسجل 3752 إصابة جديدة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مركز العمليات والقيادة الوطني في باكستان اليوم الاثنين تسجيل 3752 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 32حالة وفاة بالفيروس.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في باكستان 108 آلاف و 446 حالة، وحالات الوفاة 23 ألفا و 48 حالة.

كما تم تسجيل 1641 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 927 ألفا و 599 حالة.